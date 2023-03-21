Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай

Глава КНР пригласил Путина с визитом в этом году.

Президент Китая Си Цзиньпин пригласил российского диктатора Владимира Путина посетить КНР в этом году. Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

В последний раз Путин был в Пекине до полномасштабного вторжения в Украину – 4 февраля 2022 года.

Визит Си Цзиньпина в Москву.

Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл с трехдневным визитом в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Во вторник, 21 марта, состоятся переговоры по расширенному составу и подписание официальных документов. Одна из ключевых тем переговоров – война РФ против Украины и китайский "мирный план".

Во время встречи с Си Цзиньпином Путин отметил, что РФ внимательно ознакомилась с китайским планом "мирного урегулирования в Украине" и "с уважением относится к инициативам Китая по этому поводу".

В МИД Украины рассчитывают, что Си Цзиньпин использует свое влияние на Путина, чтобы прекратить войну. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина готова к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира.

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