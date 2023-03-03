Суицидальные атаки россиян: Бахмут держится — военнослужащий

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои и днем, и ночью. Несмотря на множество штурмов, которые непрерывно совершают вражеские войска, над Бахмутом до сих пор развевается украинский флаг.

Об этом рассказал украинский военнослужащий с позывным "Киянин".

Он назвал атаки россиян "суицидальными". Под прикрытием артиллерии, разрушающей город, в котором до сих пор остались гражданские жители, вражеские подразделения, состоящие из остатков "вагнеровцев", десантников и других, совершают множество штурмов в сутки.

“Все пытаются продавить наши позиции под минометами, под артиллерией. Но пока о том аду, который происходит на самом деле, не расскажут в ТикТоке. Военные об этом знают, а гражданским оно не нужно”, — заметил украинский боец.

Самая сложная ситуация, по его словам, на северной линии обороны города, немного легче – на юго-востоке и юге.

"Мужественная пехота держит линию обороны. Артиллерия, минометы, огневая поддержка этому способствуют. БПЛА корректирует огонь. Ударные беспилотники работают, силы специальных операций тоже. Кое-где задействована наша авиация. Несмотря на все, Бахмут под украинским флагом. Он держится”, — подчеркнул "Киянин".

Боец заметил, что его побратимы несут потери, но у врага они гораздо больше.

“У россиян нет военных успехов, поэтому они создают разные информационные вбросы. Призываю вас не вестись, анализировать информацию и проверять источники”, — обратился воин к украинцам.

"Киянин" подчеркнул, что Бахмут нужно держать для того, "чтобы не было 15 млн украинцев в Польше, а еще 25 млн - жили за Уралом".

Это жестко, но правильно. Верьте в ВСУ, мы обязательно победим этот "мордор". После ночи всегда наступает утро”, – заверил боец.

Напомним, российские оккупанты сконцентрировали все силы на захвате города Бахмут Донецкой области , в район стянуто большое количество танков и артиллерии, ЧВК "Вагнер" задействовала в наступлении свои наиболее боеспособные подразделения.

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