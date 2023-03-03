Суїцидальні атаки росіян: Бахмут тримається — військовослужбовець

В Бахмуті тривають тяжкі бої і вдень, і вночі. Попри безліч штурмів, які безперервно здійснюють ворожі війська, над Бахмутом досі майорить український прапор.

Про це розповів український військовослужбовець із позивним “Киянин”.

Він назвав атаки росіян “суїцидальними”. Під прикриттям артилерії, що руйнує місто, в якому досі залишилися цивільні мешканці, ворожі підрозділи, що складаються із залишків “вагнерівців”, десантників та інших, здійснюють безліч штурмів за добу.

“Всі намагаються продавити наші позиції під мінометами, під артилерією. Але наразі про те пекло, яке відбувається насправді, не розкажуть у ТікТоці. Військові про це знають, а цивільним воно не потрібно”, - зауважив український боєць.

Найскладніша ситуація, за його словами, на північній лінії оборони міста, трохи легше — на південному сході та півдні.

“Мужня піхота тримає лінію оборони. Артилерія, міномети, вогнева підтримка цьому сприяють. БПЛА корегує вогонь. Ударні безпілотники працюють, сили спеціальних операцій теж. Подекуди задіяна наша авіація. Не дивлячись на все, Бахмут під українським прапором. Він тримається”, - наголосив “Киянин”.

Боєць зауважив, що його побратими несуть втрати, але у ворога вони набагато більші.

“У росіян немає військових успіхів, тому вони створюють різні інформаційні вкиди. Закликаю вас не вестися на це, аналізувати інформацію та перевіряти джерела”, - звернувся воїн до українців.

“Киянин” наголосив, що Бахмут потрібно тримати для того, “щоб не було 15 млн українців у Польщі, а ще 25 млн - жили за Уралом”.

“Це жорстко, але правильно. Вірте в ЗСУ, ми обов’язково переможемо цей "мордор". Після ночі завжди наступає ранок”, - запевнив боєць.

Нагадаємо, російські окупанти сконцентрували всі сили на захопленні міста Бахмут Донецької області , в район стягнуто велику кількість танків і артилерії, ПВК "Вагнер" задіяла в наступі свої найбільш боєздатні підрозділи.

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