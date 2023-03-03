Наступними цілями окупантів можуть стати об'єкти водопостачання – експерт

Росіяни зараз накопичують запаси боєкомплекту, і ракет з кожним днем у них стає більше, зазначив Олександр Коваленко.

Наступними цілями російських окупантів можуть стати українські об'єкти системи водопостачання.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами експерта, влітку, коли буде спекотно, росіяни можуть завдавати ударів по об`єктах водопостачання та гідроенергетики.

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"Вони можуть також робити удари по якихось логістичних об'єктах, як варіант, залізничні вузли. Але це неефективно. І 2022 рік показав, що удари по залізниці неефективні. Тому, скоріш за все, вони будуть орієнтуватись на те, щоб наносити удари і порушувати систему водозабезпечення", – зазначив Коваленко.

Також військовий експерт додав, що росіяни зараз накопичують запаси боєкомплекту, і ракет з кожним днем у них стає більше. У зв’язку з цим він не виключає, що ворог може спробувати завдати масованого ракетного удару, але значно більшого, ніж середньостатистичний, починаючи від 10 жовтня. Він підкреслив, що від 10 жовтня в середньому для прориву української системи ППО росіяни використовували до 70-ти ракет.

Нагадаємо, голова української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що у Російської Федерації залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягнути бодай якихось своїх воєнних цілей в Україні.

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