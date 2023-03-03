Следующими целями окупантов могут стать объекты водоснабжения – эксперт

Россияне сейчас накапливают запасы боекомплекта, и ракет с каждым днем у них становится больше, отметил Александр Коваленко.

Следующими целями российских оккупантов могут стать украинские объекты системы водоснабжения.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире информационного телемарафона.

По словам эксперта, летом, когда будет жарко, россияне могут наносить удары по объектам водоснабжения и гидроэнергетики.

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"Они могут также делать удары по каким-то логистическим объектам, как вариант, железнодорожные узлы. Но это неэффективно. И 2022 год показал, что удары по железной дороге неэффективны. Поэтому, скорее всего, они будут ориентироваться на то, чтобы наносить удары и нарушать систему водообеспечения", – отметил Коваленко.

Также военный эксперт добавил, что россияне сейчас накапливают запасы боекомплекта, и ракет с каждым днем у них становится больше. В связи с этим он не исключает, что враг может попытаться нанести массированный ракетный удар, но значительно больший, чем среднестатистический, начиная с 10 октября. Он подчеркнул, что с 10 октября в среднем для прорыва украинской системы ПВО россияне использовали до 70 ракет.

Напомним, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что у Российской Федерации осталось время до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то своих военных целей в Украине.

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