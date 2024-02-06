"Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации" — нардеп

Народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев подчеркнул, что "силовой" метод работников ТЦК и СП только мешает разным мобилизационным мерам и дискредитирует саму суть мобилизации. Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский сказал – военнообязанных нельзя "отлавливать" на улице.

Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

"Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно быстрее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас и работаем", — добавил нардеп.

Напомним, во Львовской области мужчина отказался от мобилизации, потому что "его забрали с улицы и организовали ВЛК за 5 минут".

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