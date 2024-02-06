"Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації" – нардеп

Народний депутат та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що "силовий" метод працівників ТЦК та СП лише заважає різним мобілізаційним заходам та дискредитує саму суть мобілізації. Він також нагадав, що президент Володимир Зеленський сказав – військовозобов'язаних не можна "відловлювати" на вулиці.

Про це він сказав у коментарі "РБК-Україна".

"Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, знизив моральний дух суспільства і підірвав єдність у державі. Це має бути припинено якнайшвидше, але нам потрібні реальні та ефективні альтернативи. Над цим питанням, зокрема, ми зараз і працюємо", – додав нардеп.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо "його забрали з вулиці і організували ВЛК за 5 хвилин".

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