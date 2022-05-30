Топливный кризис в Украине может длиться до июля — эксперт

Топливный кризис в Украине может длиться до июля — эксперт

Топливный кризис в Украине может продлиться до июля. Правительство страны ищет новые рынки снабжения.

Однако самый трудный момент тотального дифицита уже прошел.

Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, пишет "Укринформ".

По его словам, после отмены госрегулирования горючего, появившийся экономический стимул активнее поставлять топливо и количество декларантов поставки горючего выросло в несколько раз. Однако ситуация с бензином немного хуже – поставщиков меньше.

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“Пока идет поиск ресурсов и формирование нового рынка, а мы лишились 100% источников довоенного рынка поставки, соответственно весь процесс начинается с нуля. Из Румынии, например, получили сигнал, что летом они планируют ограничить импорт Украины, чтобы обеспечить свои потребности. Молдова, выступающая транзитной страной, также планирует ограничивать поставки. Скорее всего, нам придется везти бензин издалека. Приблизительно до июля будет продолжаться выход на необходимые объемы”, – подчеркнул Сергей Куюн.

Напомним, что Зеленский и Джонсон обсудили усиление оборонной поддержки Украины и поставки топлива.

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