Паливна криза в Україні може тривати до липня - експерт

Паливна криза в Україні може тривати до липня - експерт

Паливна криза в Україні може тривати до липня. Уряд країни шукає нові ринки постачання.

Проте найважчий момент тотального дифіциту вже пройшов.

Про це повідомив директор консалтингової групи “А95” Сергій Куюн, пише “Укрінформ”.

За його словами, після відміни держрегулювання пального, з’явився економічний стимул активніше постачати паливо і кількість декларантів постачання пального зросла у декілька разів. Проте ситуація з бензином трішки гірша – постачальників менше.

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“Наразі триває пошук ресурсів і формування нового ринку, а ми позбулися 100% джерел довоєнного ринку постачання, відповідно весь процес починається з нуля. З Румунії, наприклад, отримали сигнал, що влітку вони планують обмежити імпорт для України, щоб забезпечити свої потреби. Молдова, яка виступає транзитною країною, також планує обмежувати постачання. Скоріше за все, нам доведеться везти бензин здалеку. Приблизно до липня буде тривати вихід на необхідні обсяги”, – наголосив Сергій Куюн.

Нагадаємо, що Зеленський та Джонсон обговорили посилення оборонної підтримки України та постачання пального.

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