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Такое мнение высказал правительственный уполномоченный Чехии по восстановлению Украины и оборонному сотрудничеству Томаш Копечный в своей авторской статье для международного профильного издания Defense Magazine.

Автор анализирует решение конца 2024 года о перераспределении около 23 млрд грн от Агентства оборонных закупок Министерства обороны в Государственную пограничную службу Украины и приходит к выводу, что в условиях войны ключевым показателем эффективности является не то, какая именно государственная структура осуществляет закупки, а то, получают ли украинские военные необходимое вооружение вовремя.



Украина во время войны выбрала функциональность вместо формальностей, когда этого требовала ситуация. В военное время это не слабость. Это проявление государственной возможности», — отмечает Копечный.



В статье особо отмечается, что Государственная пограничная служба не была случайным участником этого процесса.



По словам автора, ГНСУ уже имел статус распорядителя бюджетных средств, опыт реализации крупных закупочных программ, контакты с международными поставщиками и действующие механизмы заключения контрактов и доставки продукции.



Копечный подчеркивает, что определение военных нужд оставалось за Министерством обороны и Генеральным штабом, а использование нескольких государственных каналов закупок стало ответом на чрезвычайные вызовы военного времени.



По его мнению, успешные поставки оружия зависят от работы всей системы от поиска производителя и получения экспортных лицензий до логистики и доставки продукции конечному заказчику.



Поэтому, считает автор, использование нескольких государственных механизмов одновременно было не признаком хаоса, а инструментом уменьшения рисков и ускорения поставок.



На момент принятия решений по закупкам через Государственную пограничную службу ведомство возглавлял генерал-лейтенант Сергей Дейнеко.



Именно в период его руководства пришлась масштабная трансформация ГНСУ после начала полномасштабного вторжения России, когда пограничники фактически стали полноценным участником Сил обороны Украины.



Несмотря на критику, звучавшую вокруг решения о привлечении ГНСУ к отдельным закупочным процессам, чешский эксперт фактически приводит аргументы в пользу того, что такая модель помогла государству сохранить скорость и непрерывность поставок в критический для фронта период.



После завершения работы в должности главы Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко продолжил службу в секторе безопасности и обороны Украины. Он мобилизовался в армию и возглавил 3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.



Ключевой вывод статьи Томаша Копечного состоит в том, что во время войны государство должно, прежде всего, обеспечивать результат.



По его мнению, украинская модель продемонстрировала способность адаптироваться к сложным условиям международного рынка вооружений, используя различные государственные инструменты для выполнения одной задачи — обеспечения сил обороны необходимым оружием и боеприпасами.



«Урок 2024-2025 годов заключается не в том, что от гибкости нужно отказаться ради жесткой унификации. Напротив, гибкость нужно разумно институционализировать, усиливая контроль, координацию и доверие общества», — резюмирует автор Defense Magazine.

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