В Кривом Роге прогремели взрывы

Воздушные силы предупредили о запуске вражеской ракеты на город.

В Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги днем 11 декабря.

Об этом сообщает "Суспильне".

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного", – говорится в коротком заявлении.

Впоследствии журналисты сообщили о повторных звуках взрывов в городе.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, воздушная тревога в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской областях связана с активностью российской тактической авиации. В ВС предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.

Позже в Воздухных силах коротко сообщили: "Ракета на Кривой Рог!"

К слову, российские оккупанты в ночь на 11 декабря атаковали Украину беспилотниками и баллистическими ракетами. Силы ПВО уничтожили все 18 дронов и восемь ракет.

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