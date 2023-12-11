У Кривому Розі прогриміли вибухи

Повітряні сили попередили про запуск ворожої ракети на місто.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги вдень 11 грудня.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", – йдеться в короткій заяві.

Згодом журналісти повідомили про повторні зввуки вибухів у місті.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, повітряна тривога у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій областях пов’язана з активністю російської тактичної авіації. В ПС попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Пізніше в Повітриних силах коротко повідомили: "Ракета на Кривий Ріг!"

До слова, російські окупанти в ніч проти 11 грудня атакували Україну безпілотниками та балістичними ракетами. Сили ППО знищили всі 18 дронів та вісім ракет.

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