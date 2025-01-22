В Николаеве раздался взрыв: что известно

Сообщают о вражеских БПЛА.
В Николаеве поздно вечером 22 января раздался взрыв.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного".
Как сообщали в Воздушных силах ВСУ, беспилотники были зафиксированы на востоке Николаевской области, они двигались на запад.
Напомним, поздно вечером 22 января взрывы раздавались и в Запорожье. В результате атаки россиян в одном из районов города произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.
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