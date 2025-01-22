У Миколаєві пролунав вибух: що відомо

У Миколаєві пізно ввечері 22 січня пролунав вибух.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Як повідомляли в Повітряних силах ЗСУ, безпілотники було зафіксовано на сході Миколаївщини, вони рухалися на захід.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 січня вибухи лунили і в Запоріжжі. Внаслідок атаки росіян в одному із районів міста сталася пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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