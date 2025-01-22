У Миколаєві пролунав вибух: що відомо

Повідомляють про ворожі БпЛА.
У Миколаєві пізно ввечері 22 січня пролунав вибух.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Як повідомляли в Повітряних силах ЗСУ, безпілотники було зафіксовано на сході Миколаївщини, вони рухалися на захід.
Нагадаємо, пізно ввечері 22 січня вибухи лунили і в Запоріжжі. Внаслідок атаки росіян в одному із районів міста сталася пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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