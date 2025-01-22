Росіяни атакують Запоріжжя: що відомо про ситуацію в місті

Загроза триває. Містян закликали залишатися у безпечних місцях.
У Запоріжжі лунають вибухи. Внаслідок атаки росіян в одному із районів міста сталася пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Проте повітряна тривога триває. І вже було чутно повторні вибухи.
За свідченням місцевих жителів, над Запоріжжям зафіксовано 8 "Шахедів".
Пізніше Федоров надав подробиці атаки.
"Ворог наніс попередньо 5 ударів "Шахедами" по місту. На ліквідацію направлені всі екстрені служби", — повідомив Федоров.
Як раніше повідомили Повітряні Сили ЗС України, БпЛА було зафіксовано на півночі Запоріжжя.
Нагадаємо, проти ночі 22 січня над Україною літали ворожі дрони. Вибухи лунали в декількох областях.
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