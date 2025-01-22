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Росіяни атакують Запоріжжя: що відомо про ситуацію в місті

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Росіяни атакують Запоріжжя: що відомо про ситуацію в місті

У Запоріжжі лунає повітряна тривога

Загроза триває. Містян закликали залишатися у безпечних місцях.

У Запоріжжі лунають вибухи. Внаслідок атаки росіян в одному із районів міста сталася пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Проте повітряна тривога триває. І вже було чутно повторні вибухи.

За свідченням місцевих жителів, над Запоріжжям зафіксовано 8 "Шахедів".

Пізніше Федоров надав подробиці атаки.

"Ворог наніс попередньо 5 ударів "Шахедами" по місту. На ліквідацію направлені всі екстрені служби", — повідомив Федоров.

Як раніше повідомили Повітряні Сили ЗС України, БпЛА було зафіксовано на півночі Запоріжжя.

Нагадаємо, проти ночі 22 січня над Україною літали ворожі дрони. Вибухи лунали в декількох областях.

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