В Одессе прогремел взрыв

В Одессе сегодня, 7 апреля, раздался взрыв.

Об этом пишет "Суспільне".

"В небе виден след от сбития, перед этим был слышен взрыв", — отмечает издание.

Спикер УГА Сергей Братчук сообщает о работе ПВО.

Напомним, российские захватчики поздно вечером 6 апреля снова ударили баллистикой по Одесчине. Враг выпустил ракету, вероятно, "Искандер-М", по Одессе, направив ее на припортовую инфраструктуру.

Российские захватчики в ночь на 7 апреля запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников и ракеты.

По данным Генштаба, ПВО сбила все враждебные цели.

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