Была ракетная опасность для южных областей.

В субботу, 6 апреля, в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги. На юге страны в 13:04 раздались сирены.

О взрывах в городе сообщили местные телеграммы-каналы и мониторинговые чаты.

"Взрывы в Одессе", — сообщило издание "Думская".

Кроме того, о звуках взрывов в городе и пригороде информировали и мониторинговые чаты. Кроме того, мониторинги предупреждали о воздушных целях, запущенных в направлении Одесской области. Воздушные силы заявили о ракетной опасности для южных областей.

Местные власти взрывы не прокомментировали. Впрочем, глава ОВА Олег Кипер обратился к жителям региона: "Одесса и Одесский район, находитесь в укрытиях к отбою! Это важно".

Как сообщалось, ранее в Запорожье раздался взрыв. В Запорожской области с 12:10 до 12:43 продолжалась воздушная тревога.

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