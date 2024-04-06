У суботу, 6 квітня, в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. На півдні країни о 13:04 залунали сирени.

Про вибухи в місті повідомили місцеві Телеграм-канали та моніторингові чати.

"Вибухи в Одесі", - повідомило видання "Думская".

Крім того, про звуки вибухів у місті та передмісті інформували і моніторингові чати. Крім того, моніторинги попереджали про повітряні цілі, запущені у напрямку Одещини. Повітряні сили заявили, про ракетну небезпеку для південних областей.

Місцева влада вибухи не прокоментувала. Втім, голова ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканці регіону: "Одеса та Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою! Це важливо".

Як повідомлялося, ранішее у Запоріжжі пролунав вибух. У Запорізькій області від 12:10 до 12:43 тривала повітряна тривога.

Читайте також: