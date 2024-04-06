Мобілізація студентів та аспірантів: хто має право на відстрочку та може виїхати за кордон

За парту чи на фронт: у кого зі студентів та аспірантів немає права на відстрочку? Невже законопроєкт про мобілізацію таки прибере лазівку із ухиленням від мобілізації через здобування другої освіти? Чи мають право на відстрочку аспіранти, які навчаються на контракті? Та за яких умов студенти-чоловіки зможуть виїхати за кордон?

Про все це детальніше - в ексклюзиві TSN.UA.

Студентів мобілізують?

Мобілізація в Україні триває від початку повномасштабного вторгнення РФ, проте Верховна Рада активно працює над законопроєктом, який суттєво змінює мобілізаційні правила для тих, хто гризе граніт науки. Деякі норми, які стосуються студентів та аспірантів, вже підтримані профільним комітетом і мають з’явитися в новій версії документу.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: ЗНОВУ ЗМІНИ! Чи мобілізують студентів та аспірантів і хто має право на відстрочку?

Як виявляється, не всі студенти матимуть право на відстрочку. Це залежатиме від віку та форми навчання. Щасливчики ті, хто здобуватимуть освіту за денною або дуальною формами навчання. Нагадаю, що дуальна форма навчання – це коли студент ходить на лекції до університету, а практичне навчання проходить безпосередньо в компанії чи на виробництві. Плюс студенти мають отримувати рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий.

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Тобто, студент, що вже має диплом бакалавра або магістра за однією спеціальністю, при бажанні вступити на бакалаврат або магістратуру за іншою спеціальністю, не матиме права на відстрочку. Одним словом, друга вища освіта вас вже не врятує. Таку поправку вніс представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Майбутнім магістрам приготуватися

Але у разі наявності диплома бакалавра й при бажанні вступити до магістратури та продовжити навчання за цією ж спеціальністю, студент матиме право на відстрочку. Це буде вважатися здобуттям першої вищої освіти. Однак є нюанс! Зверніть увагу, що студенти, які закінчили бакалаврат і планують вступати на магістратуру, вже не вважаються студентами і, відповідно, не мають права на відстрочку.

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Це право вони отримають тільки тоді, коли знову вступлять до ВНЗ на магістратуру. А ще є обмеження за віком. Якщо військовозобов’язана особа розпочала навчання після 30 років або в рік, в якому здобувачу освіти мало б виповнитися 30 років, то він втрачає право на відстрочку. Ось такий "подвійний удар". Від природи, бо тобі "стукнула 30ка" і від влади та ТЦК, бо тобі вже не 29-ть.

Відстрочка для аспірантів

Згідно з законопроєктом про мобілізацію №10449, аспіранти, які здобувають освіту за контрактом, були піддані призову під час мобілізації. Проте в Раді заявили, що не може бути розрізнення між тими, хто навчається в аспірантурі за контрактом, і тими, хто здобуває освіту на бюджеті.

Нардепи вважають, що це суперечить Конституції, оскільки порушується принцип рівності. Таким чином, у новій версії законопроєкту це розрізнення було видалено, і тепер всі аспіранти, незалежно від форми навчання, матимуть право на відстрочку. Про це заявляла ще у березні 2024 року народна депутатка і членкиня профільного комітету Ірина Фріз.

У новому варіанті документу чітко зазначається, що особи, що отримують наукові ступені та знаходяться в інтернатурі, не підлягають мобілізації протягом особливого періоду. Але тут на майбутніх науковців чекає нове випробування.

Міністерство освіти повинно розробити механізми, зокрема шляхом проведення іспитів, щоб забезпечити, що особи, які не мають реального наміру здобувати науковий ступінь або не мають відповідних знань для цього, не зловживали цим правом під час вступу до аспірантури. Про конкретні механізми реалізації цієї ініціативи ще не повідомлялось, але крім наукової роботи, доведеться ще й іспити складати.

З парти на фронт

Нагадаємо, що відстрочка для студентів та аспірантів вважається правом, а не обов'язком, тому ті, хто не хочуть гризти граніт науки, можуть звернутися до ТЦК та написати заяву про вступ до війська за власним бажанням. Після цього їх можуть мобілізувати або запропонувати укласти контракт із ЗСУ.

Студенти-чоловіки можуть виїхати за кордон

Є ще одна хороша новина. Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон. Нагадаємо, виїзд студентів за кордон був заборонений від 28 лютого 2022 року. До винятку входили лише ті, хто навчається в іноземних вишах. 1 квітня Кабмін вніс зміни до "Правил перетинання державного кордону громадянами України" від 1995 року, якими заборонив виїзд усім студентам.

Однак наступного дня стало відомо, що студенти іноземних вишів все ж можуть перетнути кордон. Проте вд 14-го вересня 2022 року виїжджати заборонили й чоловікам-студентам, які навчаються за кордоном. А от 2-го квітня 2024 року, Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Нагадаємо, Верховна Рада активно працює над законопроєктом, який може суттєво змінити мобілізаційні правила.

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