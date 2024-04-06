У Раді розповіли про проблему демобілізації в Україні

В Україні продовжуються суперечки щодо демобілізації. Навіть попри те, що пропонується демобілізація після 36 місяців, наразі ще немає остаточної версії.

Про проблеми демобілізації розповів нардеп Роман Костенко в ефірі телемарафону.

"Вони приходять, вчаться 2-3 місяці, потім вони потрапляють у військову частину. Вони мають розуміти, якщо ми говоримо окремо про рекрутинг або про мобілізацію, де вони мають проходити службу. Далі - вони мають розуміти, скільки. Це важливо", - каже він.

За словами нардепа, "війна по-суті триває на плечах добровольців, які воюють ще від початку повномасштабної війни".

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"З точки зору військової всі втомилися, виснажились і доклали багато зусиль, а приходить Міністерство оборони до нас і показує цифри, каже - дивіться, шановні народні депутати... якщо ми демобілізуємо зараз першу хвилю, то в нас оголиться фронт на якомусь з напрямків", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що "часто депутати стають перед вибором - політично прийняти правильне рішення, тому що демобілізація, люди втомлюються. А з іншого - питання націонлаьної безпеки, де наші захисники є єдиним гарантом того, що країна втримається і буде взагалі існувати".

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті демобілізували перших строковиків. Дехто з них добровільно захищав Україну в найгарячіших точках.

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