В Раде рассказали о проблеме демобилизации в Украине

В Украине продолжаются споры по демобилизации. Даже несмотря на то, что предлагается демобилизация после 36 месяцев, пока нет окончательной версии.

О проблемах демобилизации рассказал нардеп Роман Костенко в эфире телемарафона.

"Они приходят, учатся 2-3 месяца, потом они попадают в воинскую часть. Они должны понимать, если мы говорим отдельно о рекрутинге или о мобилизации, где они должны проходить службу. Дальше — они должны понимать, сколько. Это важно", — говорит он.

По словам нардепа, "война, по сути, продолжается на плечах добровольцев, которые воюют еще с начала полномасштабной войны".

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"С точки зрения военной все устали, истощились и приложили много усилий, а приходит Министерство обороны к нам и показывает цифры, говорит — смотрите, уважаемые народные депутаты... если мы демобилизуем сейчас первую волну, то у нас обнажится фронт на каком-нибудь из направлений ", – говорится в сообщении.

Он добавил, что "часто депутаты становятся перед выбором – политически принять правильное решение, потому что демобилизация, люди устают. А с другой – вопрос национальной безопасности, где наши защитники являются единственным гарантом того, что страна удержится и будет вообще существовать".

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье демобилизовали первые срочники. Некоторые из них добровольно защищали Украину в самых горячих точках.

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