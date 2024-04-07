В Одесі прогримів вибух

В Одесі сьогодні, 7 квітня, пролунав вибух.

Про це пише "Суспільне".

"У небі видно слід від збиття, перед цим було чутно вибух", - зазначає видання.

Речник УДА Сергій Братчук повідомляє про роботу ППО.

Нагадаємо, російські загарбники пізно ввечері 6 квітня знову вдарили балістикою по Одещині. Ворог випустив ракету, ймовірно "Іскандер-М", по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру.

Російські загарбники в ніч проти 7 квітня запустили по Україні декілька груп ударних безпілотників та ракети.

За даними Генштабу, ППО збила всі ворожі цілі.

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