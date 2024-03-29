Росіяни атакували ракетами Одесу: що відомо про наслідки

Вдень 29 березня російська армія спрямувала керовані авіаційні ракети з акваторії Чорного моря по Одесі. ППО збила обидві цілі. Втім, є падіння уламків.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"В деяких районах міста зафіксовано падіння уламків. Травмовано 15-річну дитину, її госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Кіпер наголосив, що російські війська продовжують ракетний терор південних регіонів. Мешканців області просять оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, що тривала від 14:15 до 14:44. ПС попереджали про пуск ракети.

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