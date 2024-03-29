Россияне атаковали ракетами Одессу: что известно о последствиях

Днем 29 марта российская армия направила управляемые авиационные ракеты из акватории Черного моря по Одессе. ПВО сбила обе цели. Впрочем, есть падение обломков.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В некоторых районах города зафиксировано падение обломков. Травмирован 15-летний ребенок, он госпитализирован", — говорится в сообщении.

Кипер подчеркнул, что российские войска продолжают ракетный террор южных регионов. Жителей области просят оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Как сообщалось, в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 14:15 до 14:44. ПС предупреждали о пуске ракеты.

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