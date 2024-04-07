Пенсія в Україні: як самостійно розрахувати розмір виплат

Потрібно лише зареєструвати особистий кабінет на вебпорталі ПФУ та внести свої дані.

2024 року українці мають можливість розрахувати розмір пенсійних виплат та вік виходу на пенсію, просто вводячи свої особисті дані та суму актуального доходу у електронний сервіс.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

У відомості розповіли, що наразі розрахувати розмір майбутніх виплат можливо за допомогою "пенсійного калькулятора". Це електронний сервіс, який дозволяє визначити розмір майбутньої пенсії і навіть вік її отримання.

На офіційному сайті фонду радять обрати відповідний алгоритм розрахунку пенсії — за введеними даними або враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку.

"При необхідності актуалізуйте дані щодо трудової діяльності — доповніть періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагуйте (за потреби) суми щомісячного заробітку. Натисніть "Додати період", в анкеті "Новий період трудової діяльності" заповніть необхідні поля", — йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають у ПФУ, результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України постійно.

Нагадаємо, щоб вийти на пенсію за віком 2024 року, необхідно напрацювати такий страховий стаж:

у 60 років — від 31 року стажу

у 63 роки — від 21 до 31 року стажу

у 65 років — від 15 до 21 року

Раніше ми писали, що від 1 квітня пенсії автоматично перерахують тим українцям, хто після призначення або перерахунку продовжували працювати. Це все за умови, що станом на 1 березня 2024 року такий пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зміни від 1 квітня! Мінімальна зарплата та пенсії зростуть!

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