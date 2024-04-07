Пенсия в Украине: как самостоятельно рассчитать размер выплат

Надо только зарегистрировать личный кабинет на вебпортале ПФУ и внести свои данные.

В 2024 году украинцы имеют возможность рассчитать размер пенсионных выплат и возраст выхода на пенсию, просто вводя свои личные данные и сумму актуального дохода в электронный сервис.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В сведении рассказали, что в настоящее время рассчитать размер будущих выплат можно с помощью "пенсионного калькулятора". Это электронный сервис, позволяющий определить размер будущей пенсии и даже возраст ее получения.

На официальном сайте фонда советуют выбрать соответствующий алгоритм расчета пенсии — по введенным данным или учитывая стаж, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста.

"При необходимости актуализируйте данные о трудовой деятельности — дополните периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактируйте (при необходимости) суммы ежемесячного заработка. Нажмите "Добавить период", в анкете "Новый период трудовой деятельности" заполните необходимые поля", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в ПФУ, результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины постоянно.

Напомним, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году необходимо наработать такой страховой стаж:

в 60 лет — от 31 года стажа

в 63 года — от 21 до 31 года стажа

в 65 лет — от 15 до 21 года

Ранее мы писали, что с 1 апреля пенсии автоматически пересчитают тем украинцам, кто после назначения или перерасчета продолжали работать. Это все при условии, что по состоянию на 1 марта 2024 года такой пенсионер приобрел 24 месяца страхового стажа.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Изменения от 1 апреля! Минимальная зарплата и пенсии возрастут!

Читайте также: