В Одессе спасатели обнаружили две авиабомбы ФАБ-500

В Одессе взрывотехники ликвидируют попадание вражеских снарядов. Их убирают с открытых территорий и уничтожают.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

“В Одесском районе, после одной из воздушных атак на регион, были обнаружены две авиабомбы ФАБ-500, которые не сдетонировали. Установленный порядок бомбы был уничтожен в специально отведенном месте”, — отметили в ГСЧС Украины.

Там также добавили, что при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов их ни в коем случае нельзя трогать. Сразу звоните в оперативные службы по номерам 101 и 102.

Фото: ГСЧС Украины

Напомним, что российские оккупанты выпустили по Одессе семь ракет. В результате один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

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