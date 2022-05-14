В Одессе спасатели обнаружили две авиабомбы ФАБ-500

В Одессе взрывотехники ликвидируют попадание вражеских снарядов. Их убирают с открытых территорий и уничтожают.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
“В Одесском районе, после одной из воздушных атак на регион, были обнаружены две авиабомбы ФАБ-500, которые не сдетонировали. Установленный порядок бомбы был уничтожен в специально отведенном месте”, — отметили в ГСЧС Украины.
Там также добавили, что при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов их ни в коем случае нельзя трогать. Сразу звоните в оперативные службы по номерам 101 и 102.
Напомним, что российские оккупанты выпустили по Одессе семь ракет. В результате один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Читайте также:
- Украинцы создают самые дорогие в мире брелки из сбитого истребителя РФ
- В результате вражеских обстрелов Николаевской области еще пять человек ранены
- Война достигнет переломного момента в августе и завершится к концу года