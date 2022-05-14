В Одесі рятувальники виявили дві авіабомби ФАБ-500

В Одесі вибухотехніки ліквідують влучення ворожих снарядів. Їх прибирають з відкритих територій та знищують.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

“В Одеському районі, після однієї з повітряних атак на регіон, було виявлено дві авіабомби ФАБ-500, які не здетонували. Встановленим порядком бомби було знищено в спеціально відведеному місці”, - наголосили в ДСНС України.

Там також додали, що при виявлені вибухонебезпечних, або підозрілих предметів, їх ні в якому разі не можна чіпати. Одразу телефонуйте до оперативних служб за номерами 101 та 102.

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що російські окупанти випустили по Одесі сім ракет. У результаті одна людина загинула, ще п‘ятеро отримали поранення.

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