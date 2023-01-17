С их помощью НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге Североатлантического союза.

В Румынию прибыли самолеты дальней радиолокационной слежки AWACS Североатлантического альянса. С их помощью НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге Североатлантического союза.

Об этом сообщил министр обороны Румынии Анхель Тилвар в Facebook 17 января.

"В Бухарест прибыли самолеты наблюдения AWACS, откуда они будут передавать информацию НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях вблизи границы Альянса. В контексте незаконной войны России против Украины НАТО будет отслеживать военную активность на восточном фланге с помощью самолетов AWACS. Румыния и союзники в безопасности!", — написал министр обороны.

Avioanele de supraveghere AWACS (Airborne Warning and Control System) a ajuns la Bucureşti, d'unde vor transmite NATO information despre orice miscare tacticăi operational de la grania Alianței. Отметим, что структура иллюзии в России и императива Ucrainei, НАТО monitorize activitae military по франкальной эстетике, с изолятором aeronavelor AWACS. România в Aliații sunt în siguranță! #AWACS #WeAreNATO Опубликовано Angel Tîlvăr вторник, 17 января 2023 г.

В настоящее время на территории страны находятся по меньшей мере три разведывательных самолета НАТО.

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Румынские СМИ сообщали, что самолеты передислоцируют на базу ВВС Румынии в Отопене вблизи Бухареста, примерно в 200 километрах от границы с Украиной. На территории Румынии они будут оставаться несколько недель.

Благодаря своей радиолокационной системе, самолеты AWACS могут находить и идентифицировать другие самолеты на расстоянии более 400 километров. Они могут передавать информацию всем остальным самолетам в воздушном пространстве, которые должным образом оборудованы, то есть теоретически их можно использовать в качестве летучих командных пунктов.

Ранее их использовали при операциях против террористической группировки "Исламское государство" и в Афганистане.

"Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории союзников", — заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.

Напомним, ранее НАТО разместило на территории Румынии два радара противовоздушного и противоракетного наблюдения. Потребность в этих средствах возникла из-за усиления ракетных атак России против Украины.

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