До Румунії перекинули розвідувальні літаки НАТО

З їхньою допомогою НАТО стежитиме за військовими діями на східному фланзі Альянсу.

До Румунії прибули літаки дальнього радіолокаційного стеження AWACS Північноатлантичного альянсу. З їхньою допомогою НАТО стежитиме за військовими діями на східному фланзі Альянсу.

Про це повідомив міністр оборони Румунії Анхель Тілвар у Facebook 17 січня.

"До Бухаресту прибули літаки спостереження AWACS, звідки вони будуть передавати інформацію НАТО про будь-які тактичні та оперативні переміщення поблизу кордону Альянсу. У контексті незаконної війни Росії проти України НАТО відстежуватиме військову активність на східному фланзі за допомогою літаків AWACS. Румунія та союзники у безпеці!", - написав міністр оборони.

Avioanele de supraveghere AWACS (Airborne Warning and Control System) au ajuns la București, de unde vor transmite NATO informații despre orice mișcare tactică și operațională de la granița Alianței. În contextul războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, NATO va monitoriza activitatea militară pe flancul estic, cu ajutorul aeronavelor AWACS. România și Aliații sunt în siguranță! #AWACS #WeAreNATO Опубліковано Angel Tîlvăr Вівторок, 17 січня 2023 р.

Наразі на території країни знаходяться щонайменше три розвідувальні літаки НАТО.

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Румунські ЗМІ повідомляли, що літаки передислокують на базу ВПС Румунії в Отопені поблизу Бухареста, приблизно за 200 кілометрів від кордону з Україною. На території Румунії вони залишатимуться кілька тижнів.

Завдяки своїй радіолокаційній системі літаки AWACS можуть знаходити та ідентифікувати інші літаки на відстані понад 400 кілометрів. Вони можуть передавати інформацію всім іншим літакам у повітряному просторі, які належним чином обладнані, тобто теоретично їх можна використовувати як летючі командні пункти.

Раніше їх використовували під час операцій проти терористичного угруповання "Ісламська держава" та в Афганістані.

“Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати кожен дюйм території союзників”, — заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Нагадаємо, раніше НАТО розмістило на території Румунії два радари протиповітряного та протиракетного спостереження. Потреба в цих засобах виникла через посилення ракетних атак Росії проти України.

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