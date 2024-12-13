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Взрывы раздались в Ивано-Франковске и области

Взрывы раздались в Ивано-Франковске и области

Взрыв/Иллюстративное фото / Фото: ТСН.ua

В ВС предупреждали о запуске "Кинжалов".

Взрывы раздались в Ивано-Франковске и области утром 13 декабря.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Заметим, что перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске российских ракет "Кинжал" на Ивано-Франковскую область.

В то же время глава ОВА Светлана Онищук написала в Сети:

"Враг продолжает атаковать область! Находитесь в укрытиях!"

Напомним, Россия устроила ракетную атаку по Украине утром 13 декабря. В частности, под ударом оказались объекты энергетики в разных регионах.

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