В ВС предупреждали о запуске "Кинжалов".
Взрывы раздались в Ивано-Франковске и области утром 13 декабря.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Заметим, что перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске российских ракет "Кинжал" на Ивано-Франковскую область.
В то же время глава ОВА Светлана Онищук написала в Сети:
"Враг продолжает атаковать область! Находитесь в укрытиях!"
Напомним, Россия устроила ракетную атаку по Украине утром 13 декабря. В частности, под ударом оказались объекты энергетики в разных регионах.
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