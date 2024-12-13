У ПС попереджали про запуск "Кинжалів".
Вибухи пролунали в Івано-Франківську та області вранці 13 грудня.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Зауважимо, що перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск російських ракет "Кинжал" на Івано-Франківщину.
Водночас очільниця ОВА Світлана Онищук написала в Мережі:
"Ворог продовжує атакувати область! Перебувайте в укриттях!"
Нагадаємо, Росія влаштувала ракетну атаку по Україні вранці 13 грудня. Зокрема, під ударом опинилися об'єкти енергетики у різних регіонах.
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