У ПС попереджали про запуск "Кинжалів".

Вибухи пролунали в Івано-Франківську та області вранці 13 грудня.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зауважимо, що перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск російських ракет "Кинжал" на Івано-Франківщину.

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Водночас очільниця ОВА Світлана Онищук написала в Мережі:

"Ворог продовжує атакувати область! Перебувайте в укриттях!"

Нагадаємо, Росія влаштувала ракетну атаку по Україні вранці 13 грудня. Зокрема, під ударом опинилися об'єкти енергетики у різних регіонах.

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