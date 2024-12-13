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Вибухи пролунали в Івано-Франківську та області

Вибухи пролунали в Івано-Франківську та області

Вибух / Ілюстративне фото / Фото: ТСН.ua

У ПС попереджали про запуск "Кинжалів".

Вибухи пролунали в Івано-Франківську та області вранці 13 грудня.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зауважимо, що перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск російських ракет "Кинжал" на Івано-Франківщину.

Водночас очільниця ОВА Світлана Онищук написала в Мережі:

"Ворог продовжує атакувати область! Перебувайте в укриттях!"

Нагадаємо, Росія влаштувала ракетну атаку по Україні вранці 13 грудня. Зокрема, під ударом опинилися об'єкти енергетики у різних регіонах.

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