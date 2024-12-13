Китай постійно надає РФ платформу для пропаганди бажаного варіанту завершення війни – ISW

Після зустрічі з Сі Медведєв заявив, що Росія "готова відновити переговори з Україною", але лише якщо "Україна зрозуміє реалії, які склалися... на місці".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін продовжує надавати офіційним особам Кремля платформу для формулювання їхніх безкомпромісних вимог щодо українського суверенітету.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зустрівся з Сі 12 грудня в Пекіні. Вони обговорили ситуацію в Сирії та Україні, підкреслили двосторонні відносини Росії та КНР, а також їхню співпрацю в багатосторонніх інституціях.

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Китайський лідер повторив стандартну позицію Пекіна щодо війни в Україні, закликавши до "деескалації" та рекламуючи спільну з Бразилією ініціативу "Друзі миру".

Пізніше 12 грудня Медведєв заявив російським медіа, що він і Сі обговорювали потенційне врегулювання в Україні та стверджував, що Росія "готова відновити переговори з Україною", але лише якщо "Україна зрозуміє реалії, які склалися... на місці". Заступник голови Радбезу РФ прямо посилався на промову президента Володимира Путіна в МЗС 14 червня 2024 року, у якій той заявив, що українські сили повинні "повністю вийти" з територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до того, як Москва погодиться вступити в переговори.

Аналітики зазначили, що посадовці Кремля вже давно вживають вислів "реалії на місцях" для позначення успіхів РФ на полі бою, хоча здебільшого поступових, і примусу Україну та її партнерів до поступок щодо суверенітету шляхом визнання окупованих територій російськими, включно з тими, які українські сили все ще утримують. Російський варіант "переговорів", який враховує "реалії на місці", вимагає від України майже 20% її території та мільйонів людей, які живуть під російською окупацією.

"Як раніше повідомляв ISW, Сі Цзіньпін і КНР постійно надавали офіційним особам Кремля платформу для пропаганди цього бажаного кінцевого стану війни", – резюмували аналітики.

Нагадаємо, 12 грудня в Пекіні Сі зустрівся з Медведєвим і вказав на необхідність "розрядки ситуації" у війні проти України.

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