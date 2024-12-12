Сі Цзіньпін дав Медведєву вказівки щодо війни проти України

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся 12 грудня з заступником голови Радбезу Росії Дмитром Медведєвим і вказав на необхідність "розрядки ситуації" у війні проти України.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Центральне телебачення Китаю.

Сі озвучив позицію Китаю щодо війни в Україні.

"Щодо українського питання Китай уже багаторазово наголошував, що необхідно твердо дотримуватися трьох принципів щодо недопущення поширення конфлікту, недопущення ескалації воєнних дій і недопущення підливання сторонами олії до вогню", – висловився китайський лідер.

Окрім того, у контексті війни Сі вказав Медведєву на необхідність "просувати якнайшвидшу розрядку ситуації".

Своєю чергою Медведєв сказав Сі, що привіз "особисте послання" від президента Росії Володимира Путіна:

"Я хочу передати вам привіт, найкращі побажання від президента Путіна, а також особисте послання від нього".

До слова, на думку політичного оглядача Віталія Портникова, те, як закінчиться війна в Україні, вирішуватимуть не Київ і Москва, а Вашингтон і Пекін.

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