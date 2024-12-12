Си Цзиньпин дал Медведеву указания по войне против Украины

Лидер Китая Си Цзиньпин встретился 12 декабря с заместителем главы Совбеза России Дмитрием Медведевым и указал на необходимость "разрядки ситуации" в войне против Украины.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Си озвучил позицию Китая по поводу войны в Украине.

"Об украинском вопросе Китай уже многократно отмечал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов по недопущению распространения конфликта, недопущению эскалации военных действий и недопущению подливания сторонами масла в огонь", — высказался китайский лидер.

Кроме того, в контексте войны Си указал Медведеву на необходимость "продвигать скорейшую разрядку ситуации".

В свою очередь Медведев сказал Си, что привез "личное послание" от президента России Владимира Путина:

"Я хочу передать вам привет, лучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него".

Кстати, по мнению политического обозревателя Виталия Портникова, то, как закончится война в Украине, будут решать не Киев и Москва, а Вашингтон и Пекин.

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