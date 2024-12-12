Недешевая игрушка: сколько РФ может производить комплексов С-400 за год – эксперт ответил

В оккупированном россиянами Крыму могут находиться 3-4 зенитно-ракетных комплекса. Однако их производство ограничено санкциями и отсутствием комплектующих.

Об этом рассказал военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман в эфире "Ми-Україна".

По его словам, такие ЗРК Украина может четко отслеживать, когда они начинают работать. А когда они стоят выключены, а их тоже могут маскировать, то найти их практически невозможно, потому что они не излучают электромагнитные волны, которые отражаются от цели и затем возвращаются на станцию. .

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"Я думаю, что таких комплексов на Крымском полуострове где-то может три-четыре единицы, больше вряд ли", – отметил Гетьман.

Он добавил, что стоимость одного комплекса С-400 составляет 1,2 млрд долларов, что превышает цену американского Patriot (1 млрд долл.).

!Это вещь, которая нуждается в высоких технологиях и нуждается в комплектующих, которые россия не может получать из-за санкций. Поэтому я могу оценить, что это ну десяток в год, не больше", – подытожил обозреватель.

Напомним, британская разведка подтвердила поражение российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 в Крыму, которое произошло во время атаки Вооруженных сил Украины 29 ноября 2024 года.

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