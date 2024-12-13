Астрологи назвали знаки зодіаку, які не вміють самостійно ухвалювати рішення

Ці представники зодіакального кола бояться відповідальності, вони були б щасливими, якби за них все вирішували інші.

Розповідаємо про знаків зодіаку, які перетворили уникнення відповідальності на справжнє мистецтво.

Риби

Поки ви намагаєтеся визначитися із кольором шпалер на стіни чи бюджетом на відпустку, Риби літатимуть поза хмарами і нічого не плануватимуть. Їхня безвідповідальність не від злого умислу, вони просто занадто зайняті своїми фантазіями.

Риби постійно перекладають відповідальність на інших, бо свято вірять, що все якось саме вирішиться. Їхній оптимізм заразливий, тому досить часто інші з усмішкою вибачають їм цей недолік.

Близнюки

Якщо ви коли-небудь намагалися про щось домовитися із Близнятами, розумієте, про що йдеться. Цей знак зодіаку має дивовижну здатність аналізувати кожну можливість, але так і не стає до її реалізації. А все тому, що занадто багато думає. Близнята уникають відповідальності не тому, що ледачі чи лякливі, а тому, що хочуть завжди мати вибір. Ви можете годинами чекати, доки вони вибиратимуть між італійським і мексиканським рестораном, і врешті-решт скажуть: "Ну, ти вирішуй, тобі це краще вдається!" І, звісно, вони будуть раді, що ви зняли з їхніх плечей тягар відповідальності.

Терези

Представники цього знака зодіаку люблять баланс і гармонію, вони просто лякаються від думки, що їхній вибір може порушити цю рівновагу. Чи буде цей фільм цікавим? Може, інший ресторан вибрати? А якщо когось не задовільнить таке рішення? Такі запитання постійно сидять у голові цих людей, тому вони були б дуже щасливі, щоб їх вирішував хтось інший.

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