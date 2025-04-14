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Захватчики продвинулись на нескольких участках фронта— DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российский захватчики продвинулись на Харьковщине и Донетчине .
Об этом говорится в сообщении DeepState .
Эксперты сообщили о продвижении врага в Валентиновке, Преображенке и Удачном Донбасе и в Ямполевке Харьковской области.
"Враг продвинулся в Ямполевке, Валентиновке, Преображенке и Удачном", - говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что российские захватчики пробили оборону украинских военных к северу от Лимана и имеют продвижение в сторону Екатериновки.
Мы ранее информировали, что Россия комбинирует старые методы и новые технологии, чтобы вытеснить ВСУ с позиций .