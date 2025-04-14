Захватчики продвинулись на нескольких участках фронта— DeepState

Война в Украине / © Associated Press

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За прошедшие сутки российский захватчики продвинулись на Харьковщине и Донетчине .

Об этом говорится в сообщении DeepState .

Эксперты сообщили о продвижении врага в Валентиновке, Преображенке и Удачном Донбасе и в Ямполевке Харьковской области.

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"Враг продвинулся в Ямполевке, Валентиновке, Преображенке и Удачном", - говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские захватчики пробили оборону украинских военных к северу от Лимана и имеют продвижение в сторону Екатериновки.

Мы ранее информировали, что Россия комбинирует старые методы и новые технологии, чтобы вытеснить ВСУ с позиций .