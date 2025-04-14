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- Війна
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Загарбники просунулися на кількох ділянках фронту — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.
Протягом минулої доби російський загарбники просунулися на Харківщині та Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
Експерти повідомили про просування ворога у Валентинівці, Преображенці та Удачному Донеччині та у Ямполівці на Харківщині.
"Ворог просунувся у Ямполівці, Валентинівці, Преображенці та Удачному", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники пробили оборону українських військових на півночі від Лиману і мають просування в сторону Катеринівки.
Ми раніше інформували, що Росія комбінує старі методи й нові технології, щоб витиснути ЗСУ з позицій.