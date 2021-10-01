24-летний Сергей нуждается в срочной операции

Молодому человеку нужно исправить патологию сосудов в мозге

24-летний Сергей Колесниченко с лета почувствовал, что что-то с ним происходит, но не обращался к врачам, пока родные не заметили, что молодой человек начал крайне трудно разговаривать, путался в выражениях.

«15.09.21 ездили в Запорожье, сделали МРТ головного мозга, были у нейрохирурга — поставил диагноз мешковидная церебральная аневризма с разрывом», — рассказывает жена Сергея.

Молодой человек, как оказалось, имел летом уже второй инсульт, и именно поэтому началась спутанность речи и другие симптомы. Поэтому Сергея направили к киевским специалистам, где его должны прооперировать. Но уже во время повторного исследования в столице выяснилось, что, кроме уже тромбированной аневризмы после разрыва, есть еще одна, которая также может спровоцировать кровоизлияние в любой момент и оно может быть уже фатальным. Поэтому врачи настаивают на срочной операции.

«В одной из сосудов из-за аневризмы плохо поступает кровоток, поэтому нарушилась речь. Врач говорит, что нужно делать эндоваскулярную операцию. Во время нее будут закрыты сразу 2 аневризмы. После будет реабилитационный период. Сейчас мужу трудно говорить, писать, он не может связать два предложения. Его постоянно беспокоят головные боли. С каждым днем ​​состояние ухудшается, поэтому времени осталось очень мало», — рассказывает жена Сергея.

Молодая семья живет небагато, все сбережения, которые были, уже потратили на обследование в Запорожье и столице, поэтому средства на оперативное вмешательство приходится собирать с помощью чужих, но неравнодушных людей.

«В семье 2 маленьких детей - 3 года и 1 год, которые очень любят и ждут, когда папа вернется к полноценной жизни. Нужно срочно делать операцию, ее стоимость более 100 тыс.грн. Помогите, пожалуйста, кто чем может. Я очень хочу, чтобы он жил, радовался жизни. Для нас сейчас дорога каждая копейка, минута, секунда. Помогите, пожалуйста!» — умоляет жена.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7574 1297 7433 Колесниченко Евгения

ИЛИ

Монобанк 4441 1144 6095 1906 Сергей Колесниченко

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку