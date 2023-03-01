Инцидент в "Мачулищах": Лукашенко поссорился с Путиным — эксперт

После взрывов в белорусском аэропорту "Мачулищи", где якобы местные партизаны повредили самолет ДРЛО (дальнего радиолокационного отслеживания) А-50У воздушно-космических сил РФ, белорусский диктатор Александр Лукашенко приказал силовикам разыскать виновников этого инцидента. Но больше претензий у него к российским военным, которые не позаботились о безопасности важного воздушного судна.

Такое мнение высказал политтехнолог, писатель и публицист Михаил Шейтельман в интервью ТСН.ua.

Эксперт отметил, что за безопасность российских войск на территории Беларуси отвечает армия России.

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“Белорусская армия или полиция просто не способны за это отвечать. На территории Беларуси было около 100 тысяч российских военных. Всей белорусской армии не хватит, чтобы оберегать россиян. Соответственно и самолет должны были оберегать россияне. Тем, что россияне провалились с решением этой задачи, они подставили Лукашенко. Они показали белорусам, что Лукашенко не контролирует ситуацию на своей собственной территории", – объяснил недовольство белорусского диктатора Шейтельман.

По его словам, возможно, что свои претензии Лукашенко предъявил лично Путину.

При этом Михаил Шейтельман отметил, что атака на российский самолет на территории Беларуси не должна изменить позицию самопровозглашенного президента относительно участия в войне.

“Он [Лукашенко] выдвинул простой тезис в разговоре с иностранными журналистами: “Беларусь вступит в войну только если будут атакованы мои люди”. А сейчас были атакованы не его люди, а россияне", – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, британская разведка считает, что выведение из строя этого самолета ограничит способность России проводить воздушные операции и наносить ракетные удары по территории Украины.

На этом фоне не должна вызывать особой обеспокоенности высадка десанта у границ с Украиной, которая недавно была зафиксирована Госпогранслужбой. По мнению эксперта. она вряд ли свидетельствует о подготовке нового наступления российской армии со стороны Беларуси.

"Когда нас в прошлый раз начали наступать из Беларуси, это выглядело совсем иначе и было достаточно очевидным. Если они начнут наступать на Украину со стороны Беларуси, при этом с меньшими силами, чем в прошлый раз, то результат у них будет хуже. Поэтому сложно представить, зачем им это может понадобиться. Для того чтобы начать наступление с Беларуси, нужно накопить больше сил, чем в прошлый раз. Тогда все завершилось разгромом этих российских сил в составе 70 тысяч человек. Пока рано беспокоиться по этому поводу”, — считает Шейтельман.

Напомним, на белорусском аэродроме в Мачулищах в результате двух взрывов получил значительные повреждения самолет ДРЛВ (дальнего радиолокационного отслеживания) А-50У воздушно-космических сил РФ с регистрационным номером RF-50608. На вооружении русской армии только 6 самолетов такого типа.

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