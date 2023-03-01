Інцидент в “Мачулищах”: Лукашенко посварився з Путіним — експерт

Після вибухів в білоруському аеропорту “Мачулищі”, де начебто місцеві партизани пошкодили літак ДРЛВ (далекого радіолокаційного відстеження) А-50У повітряно-космічних сил РФ, білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав силовикам розшукати винуватців цього інциденту. Але більше претензій у нього до російських військових, які не подбали про безпеку важливого повітряного судна.

Таку думку висловив політтехнолог, письменник та публіцист Михайло Шейтельман в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Експерт зауважив, що за безпеку російських військ на території Білорусі відповідає армія Росії.

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“Білоруська армія чи поліція просто не здатна за це відповідати. На території Білорусі було приблизно 100 тисяч російських військових. Всієї білоруської армії не вистачить, щоб оберігати росіян. Відповідно й літак мали оберігати росіяни. Тим, що росіяни провалилися з вирішенням цієї задачі, вони підставили Лукашенка. Вони показали білорусам, що Лукашенко не контролює ситуацію на своїй власній території”, - пояснив невдоволення білоруського диктатора Шейтельман.

За його словами, ймовірно, що свої претензії Лукашенко пред’явив особисто Путіну.

При цьому Михайло Шейтельман відзначив, що атака на російський літак на території Білорусі не повинна змінити позицію самопроголошеного президента щодо участі у війні.

“Він [Лукашенко] висунув простий тезис у розмові з іноземними журналістами: “Білорусь вступить у війну тільки якщо будуть атаковані мої люди”. А зараз були атаковані не його люди, а росіяни”, - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, британська розвідка вважає, що виведення з ладу цього літака обмежить здатність Росії проводити повітряні операції і завдавати ракетних ударів по території України.

На цьому тлі не повинна викликати особливого занепокоєння висадка десанту біля кордонів з Україною, яку нещодавно було зафіксовано Держприкордонслужбою. На думку експерта. вона навряд чи свідчить про підготовку до нового наступу російської армії з боку Білорусі.

“Коли на нас минулого разу почали наступати з Білорусі, це виглядало зовсім інакше і було досить очевидним. Якщо вони почнуть наступати на Україну з боку Білорусі, при цьому з меншими силами, ніж минулого разу, то результат у них буде гіршим. Тому важко уявити, навіщо їм це може знадобитися. Для того, щоб почати наступ з Білорусі, треба накопичити більше сил, ніж минулого разу. Тоді все завершилося розгромом цих російських сил у складі 70 тисяч людей. Поки що рано непокоїтися з цього приводу”, - вважає Шейтельман.

Нагадаємо, на білоруському аеродромі в Мачулищах внаслідок двох вибухів отримав значні пошкодження літак ДРЛВ (далекого радіолокаційного відстеження) А-50У повітряно-космічних сил РФ з реєстраційним номером RF-50608. На озброєнні російської армії тільки 6 літаків такого типу.

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