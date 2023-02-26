Корректировщик ракетных ударов стоимостью $330 млн: что известно о поврежденном в Беларуси самолете

Самолеты такого типа оккупанты используют при наведении ударной авиации на конкретные цели во время массированных ракетных ударов по Украине.

На белорусском аэродроме в Мачулищах в результате двух взрывов получил значительные повреждения самолет ДРЛО (дальнего радиолокационного отслеживания) А-50У воздушно-космических сил РФ с регистрационным номером RF-50608. На вооружении российской армии только 6 самолетов такого типа.

Об этом сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

Этот самолет (бортовый номер "43 красный", заводской номер 0093479377, серийный номер 60-05) прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. По состоянию на сегодняшний день он пробыл на белорусском аэродроме 54 дня, совершив 12 вылетов.

Предыдущий раз этот же борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На вооружении воздушно-космических сил РФ находится всего 9 самолетов А-50, причем усовершенствованных (с модификацией "У") только 6 единиц.

Один такой самолет обслуживает 19 человек (5 летного, 11 радио- и 3 инженерно-технического персонала).

Самолеты дальнего радиолокационного отслеживания государство-агрессор использует, чтобы предоставлять точки для ударов пилотам российских истребителей. Он также предназначен для выявления и сопровождения воздушных/надводных целей, оповещения о воздушной и надводной ситуации. Воздушное судно может служить командным пунктом.

Из открытых источников известно, что стоимость такого самолета составляет $330 млн.

Напомним, в результате удара, вероятно, дронов российский самолет ДРЛВ А-50У получил критические повреждения передней и центральной части, в частности, авионики радиолокационной антенны радарного комплекса "Джмиль". Ответственность за нападение взяли на себя "белорусские партизаны". Силовики Лукашенко, якобы, уже нашли рядом с местом инцидента сумку с пультами управления дронами.

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