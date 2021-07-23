Ливень в Одессе: город был в шаге от огромной катастрофы

Ливень в Одессе: город был в шаге от огромной катастрофы

Стихия, которая ударила накануне, наделала беды.

В Одессе спасатели до сих пор еще откачивают воду из затопленных участков и частных домов. Накануне город накрыл мощный ливень.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 23 июля.

Из-за самого мощного за последние 30 лет ливня город накануне было в шаге от огромной катастрофы. Под угрозой прорыва оказалась дамба Хаджибейского лимана. Если бы она не выдержала удара стихии — с лица земли смыло бы десятки предприятий и жилых домов. Об этом рассказали чиновники горсовета.

Не повезло и туристам, которые сейчас отдыхают на Черном море в Одессе. Пляжная зона вдоль всего одесского побережья пострадала от потоков воды.

На набережную пляжа "Золотой берег" сошел сель со склона. Также на многих пляжах смыло песок. А хуже всего то, что вместе с огромным количеством воды в море унесло весь мусор с городских улиц.

Новости Украины: в Одессе спасатели до сих пор откачивают воду из затопленных участков и домов

Напомним, ночью 22 июля в Одессе начался ливень, во время которого выпало более 50 мм осадков. За это время вода подтопила частные дома и подвалы многоэтажек, а ветер повалил 60 деревьев. К ликвидации последствий непогоды привлекли более 100 спасателей, а коммунальные службы перешли на режим круглосуточного дежурства.

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