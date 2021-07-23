Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 июля

За последние сутки количество заболевших возросло более чем 700.

В Украине по состоянию на утро 23 июля зафиксировано 763 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 21 человек, еще 639 выздоровели. Было проведено 40 057 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 446 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 18 411 человек;

методом ИФА — 7 630 человек;

экспресс-тестами — 14 016 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 247 419 человек;

выздоровели — 2 183 642 человека;

летальных исходов — 52 811;

проведено ПЦР-тестов — 11 239 813.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

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