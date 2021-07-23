Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 июля

За последние сутки количество заболевших возросло более чем 700.
В Украине по состоянию на утро 23 июля зафиксировано 763 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 21 человек, еще 639 выздоровели. Было проведено 40 057 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 446 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 18 411 человек;
- методом ИФА — 7 630 человек;
- экспресс-тестами — 14 016 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 247 419 человек;
- выздоровели — 2 183 642 человека;
- летальных исходов — 52 811;
- проведено ПЦР-тестов — 11 239 813.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.