23 июля — Положение ризы Господней: история и традиции праздника

Праздник вспоминает день, когда часть одежды Христа оказалась на наших землях.

23 июля — православный праздник Положения ризы Господней. Праздник вспоминает день, когда часть одежды Христа оказалась на наших землях.

История праздника Положения ризы Господней

Праздник вспоминает момент крестных страданий Иисуса Христа, когда охранники делили между собой одежду Христа посредством жеребьевки.

"Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же была не сшитый, а весь соткан сверху. Решили между собой: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, кому будет, — да сбудется сказанное в Писании: разделили ризы Мои между собой, за одежду Мою бросали жребий. Так воины и сделали".

Существует много различных версий, как частить ризы Господней были разнесены по всему миру. Одна из частей до 17 века хранилась в сокровищнице собора Светицховели в Грузии. После же завоевания Грузии персидским шахом Аббасом I, который, чтобы снискать расположение российского царя Михаила Романова, послал ему и его отцу Патриарху Феодору в дар эту святыню в июле 1625 года.

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Подлинность ризы была засвидетельствована Патриархом Иерусалимским и многими людьми, и подтвердилась многочисленными чудесами исцеления больных. Позже ризу разделили на несколько частей, которые оказались в Софийском соборе Киева, в костромском Ипатьевском монастыре, в Ярославле и в двух храмах Санкт-Петербурга.

Известно, что частицы ризы сохранялись даже в некоторых богатых семьях. В советские времена святыни исчезли, но в конце нулевых некоторые из них были найдены.

В Украине частица ризы Господней хранится в женском Покровском монастыре Киева и в Свято-Покровском храме в Луцке.

Что можно и нельзя делать в этот день

По возможности нужно посетить утреннюю литургию, помолиться, читать акафист Господу Иисусу Христу, поставить свечи и написать записочки за близких и родных.

Нельзя ссориться, употреблять бранных слов, оскорблять ближних.

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