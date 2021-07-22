Курс доллара и евро на 23 июля

Курс доллара и евро на 23 июля

Стоимость доллара составляет 27,2 гривны, а евро — 32 гривны.

В пятницу, 23 июля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных — субботы и воскресенья, 24 и 25 июля.

Официальные курсы валют Нацбанка на 23 июля:

Доллар США — 27,19 грн (минус 5 коп.).

Евро — 32,03 грн (минус 3 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 22 июля:

Доллар США — 27,10/27,30 грн.

Евро — 31,90/32,20 грн.

Читайте также:

НБУ ухудшил прогноз инфляции : что будет с ценами в Украине до конца года.

: что будет с ценами в Украине до конца года. Из-за непрогнозированного роста инфляции Нацбанк повысил учетную ставку до 8%.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку