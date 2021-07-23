Народные приметы, обряды и обычаи 23 июля

Ночная роса не иссякает — будет дождь.
23 июля верующие и церковь почтили память 45 мученикив в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикий, Даниил, Антония, Александра, Ианикита, Сисиния, Менея, Вирилада и других, преподобного Антония Печерского, Киевского, преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах, мученика Аполлония, мучеников Вианора и Силуана, преподобных пустынников египетских, огнем и дымом замученных.
23 июля: церковный праздник
Антоний Печерский — церковный деятель Киевской Руси, христианский святой. Основатель Печерского монастыря Успения Пресвятой Богородицы и строитель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы. С его именем связывают реорганизацию киево-русских монастырей на принципах строгих монашеских традиций Святой горы (Афон, Греция). Аскетическую жизнь Антония послужило примером и образцом для князей и простолюдинов.
23 июля: украинские народные приметы
- Если после кратковременного дождя появится радуга, раскрашивая небо с севера на юг, и красный цвет яркий — на непогоду.
- Чем зеленее радуга, тем гуще будет дождь.
- Вода в реке пенится за день жди дождя, чернеет — будет буря.
- Ночная роса не иссякает — будет гроза; что большая роса, то жаркий день.
23 июля: народные традиции
В народе этот день назывался раньше Антоний громовержец, поскольку в этот период часто были грозы. Традиционно ходили к водоему, чтобы понаблюдали за ряской. Однако в реке не купались, но это растение собирали на корм животным. Также из ряски готовили настой, который якобы помогал уснуть.
23 июля: что стоит сделать
Ранее рыбаки этого дня отправлялись к прудам и рекам. Ожидался богатый улов, если день был дождливым.
23 июля: что не стоит делать
- собирать огурцы;
- рубить деревья;
- планировать отдых на природе.
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