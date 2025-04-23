Слишком много смертей для одного заведения: музей истории Киева потерял двух руководителей

Музей истории города Киева потерял двух руководителей — Диану Попову и Игоря Селецкого

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Музей истории Киева переживает непростые времена. За две недели апреля не стало двух его руководителей генерального директора Дианы Поповой и ее первого заместителя Игоря Селецкого. Сейчас на входе в помещение музея по улице Богдана Хмельницкого посетителей встречают два их портрета.

Сотрудники музея рассказывают, что руководители были тесно связаны работой, дружбой и даже отчеством — были Олеговичами. Оба очень любили Киев и гордились тем, что оберегают его историю и делали Музей более интересным и современным.

Диана Попова скончалась от тяжелой болезни 13 апреля, а Игоря Селецкого внезапно не стало 20 апреля.

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«Слов нет. И слез нет. Есть только грусть, неистовая печаль. От нас ушел самый солнечный человек, которого я знал. От нас ушел человек с большой буквы. Оригами на стенах Музея Киева – это в твою честь. Это символ того, что ты сделала для музея, одновременно сражаясь со страшной болезнью. Я еще не видел такого мужества. Покойся с миром. И помогай нам с небес», — написал на своей странице в соцсети Игорь Селецкий.

А уже через неделю не стало и его. Официальной причины смерти в музее не называют, но родственники мужчины пишут, что остановилось сердце.

«Это был яркий управленческий тандем. У каждого из наших руководителей была какая-то суперсила, хотя у Дианы Олеговны эта суперсила была не одна, еще со времен, когда она возглавляла Департамент культуры КГГА. Вместе с Игорем Олеговичем они вывели наш музей на совсем другой уровень деятельности. Игорь Селецкий был более скромным, но это был человек дела. Дина Олеговна более публичной и стратегической к решению всех вопросов музея. Музей фактически был ее ребенком, которого она любила, лелеяла и всеми способами пыталась сделать лучше», — рассказывают ТСН.ua сотрудники Музея истории города Киева.

Работники добавляют, что оба их руководителя вели свой коллектив и это очень чувствовалось. Именно поэтому сейчас всем сотрудникам очень тяжело и грустно.

«Диана Олеговна была более творческой. А Игорь Олегович был для нее и для нас своеобразной опорой, монолитом. И очень тяжело эту опору внезапно потерять. Мы знали об онкологической болезни Дианы Олеговны, но все надеялись на чудо. Она до последних дней заботилась о музее. Это был невероятно светлый и добрый человек. Любой из работников мог зайти к ней в кабинет, чтобы просто поговорить. Весть о смерти Дианы Олеговны повергла нас в шок. А через неделю, когда мы уже начали более или менее приходить в себя, не стало Игоря Олеговича», — рассказывает ТСН.ua Илона Закутинская, коммуникатор Музея истории города Киева.

В музее добавляют, что сейчас им тяжело психологически.

«Очень тяжело это выдерживать морально — это вызов для каждого сотрудника музея. Помня наставления и личный пример нашего гендиректора, мы работаем и не останавливаемся, как бы тяжело ни было. Мы в скорби, но работаем. Искренне делаем это в память о Диане Олеговне и теперь уже Игоря Олеговича», — добавляют работники.

Сейчас фасад Музея истории города Киева украшает художественная инсталляция из пяти тысяч птиц-оригами. Это последний проект, который организовала и довела до конца Диана Попова.

«Это общий международный благотворительный проект с мэрией Брюсселя, который организовала и вела Диана Олеговна. Несмотря на болезнь она хотела быть на открытии и присутствовать в процессе создания инсталляции. Мы присылали ей фото и она очень радовалась результату. А через два дня ее не стало. В тот день, когда сообщили о ее смерти, пять тысяч птиц-оригами, которые просто висели в воздухе на креплениях — внезапно все поднялись вверх и замерли в воздухе, словно улетали. Думаю, что был какой-то добрый знак или прощальный аккорд», — рассказывает ТСН.ua Екатерина Боровик, заместитель генерального директора Музея истории города Киева.

Дата публикации 16:11, 03.05.24 Количество просмотров 12 Традиции празднования Пасхи в Украине. Музей истории Киева