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Слишком много смертей для одного заведения: музей истории Киева потерял двух руководителей
Сотрудники рассказали, как переживают ужасную потерю.
Музей истории Киева переживает непростые времена. За две недели апреля не стало двух его руководителей генерального директора Дианы Поповой и ее первого заместителя Игоря Селецкого. Сейчас на входе в помещение музея по улице Богдана Хмельницкого посетителей встречают два их портрета.
Сотрудники музея рассказывают, что руководители были тесно связаны работой, дружбой и даже отчеством — были Олеговичами. Оба очень любили Киев и гордились тем, что оберегают его историю и делали Музей более интересным и современным.
Диана Попова скончалась от тяжелой болезни 13 апреля, а Игоря Селецкого внезапно не стало 20 апреля.
«Слов нет. И слез нет. Есть только грусть, неистовая печаль. От нас ушел самый солнечный человек, которого я знал. От нас ушел человек с большой буквы. Оригами на стенах Музея Киева – это в твою честь. Это символ того, что ты сделала для музея, одновременно сражаясь со страшной болезнью. Я еще не видел такого мужества. Покойся с миром. И помогай нам с небес», — написал на своей странице в соцсети Игорь Селецкий.
А уже через неделю не стало и его. Официальной причины смерти в музее не называют, но родственники мужчины пишут, что остановилось сердце.
«Это был яркий управленческий тандем. У каждого из наших руководителей была какая-то суперсила, хотя у Дианы Олеговны эта суперсила была не одна, еще со времен, когда она возглавляла Департамент культуры КГГА. Вместе с Игорем Олеговичем они вывели наш музей на совсем другой уровень деятельности. Игорь Селецкий был более скромным, но это был человек дела. Дина Олеговна более публичной и стратегической к решению всех вопросов музея. Музей фактически был ее ребенком, которого она любила, лелеяла и всеми способами пыталась сделать лучше», — рассказывают ТСН.ua сотрудники Музея истории города Киева.
Работники добавляют, что оба их руководителя вели свой коллектив и это очень чувствовалось. Именно поэтому сейчас всем сотрудникам очень тяжело и грустно.
«Диана Олеговна была более творческой. А Игорь Олегович был для нее и для нас своеобразной опорой, монолитом. И очень тяжело эту опору внезапно потерять. Мы знали об онкологической болезни Дианы Олеговны, но все надеялись на чудо. Она до последних дней заботилась о музее. Это был невероятно светлый и добрый человек. Любой из работников мог зайти к ней в кабинет, чтобы просто поговорить. Весть о смерти Дианы Олеговны повергла нас в шок. А через неделю, когда мы уже начали более или менее приходить в себя, не стало Игоря Олеговича», — рассказывает ТСН.ua Илона Закутинская, коммуникатор Музея истории города Киева.
В музее добавляют, что сейчас им тяжело психологически.
«Очень тяжело это выдерживать морально — это вызов для каждого сотрудника музея. Помня наставления и личный пример нашего гендиректора, мы работаем и не останавливаемся, как бы тяжело ни было. Мы в скорби, но работаем. Искренне делаем это в память о Диане Олеговне и теперь уже Игоря Олеговича», — добавляют работники.
Сейчас фасад Музея истории города Киева украшает художественная инсталляция из пяти тысяч птиц-оригами. Это последний проект, который организовала и довела до конца Диана Попова.
«Это общий международный благотворительный проект с мэрией Брюсселя, который организовала и вела Диана Олеговна. Несмотря на болезнь она хотела быть на открытии и присутствовать в процессе создания инсталляции. Мы присылали ей фото и она очень радовалась результату. А через два дня ее не стало. В тот день, когда сообщили о ее смерти, пять тысяч птиц-оригами, которые просто висели в воздухе на креплениях — внезапно все поднялись вверх и замерли в воздухе, словно улетали. Думаю, что был какой-то добрый знак или прощальный аккорд», — рассказывает ТСН.ua Екатерина Боровик, заместитель генерального директора Музея истории города Киева.