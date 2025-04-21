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Полесье – Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча 1/2 финала Кубка Украины
Смотрите в прямом эфире полуфинальный поединок национального Кубка между житомирским "Полесьем" и донецким "Шахтером".
В среду, 23 апреля, житомирское "Полесье" сразится с донецким "Шахтером" в матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.
Поединок состоится на Центральном стадионе в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Отметим, что в четвертьфинале "Полесье" в экстра-таймах одолело ровенский "Верес" (1:0).
В свою очередь, "Шахтер" в 1/4 финала Кубка Украины в экстра-таймах вырвал победу над "Александрией" (1:0).
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Полесье" – "Шахтер" с Youtube-канала житомирского клуба.
Видеотрансляция матча "Полесье" – "Шахтер"
В другом полуфинале Кубка Украины лидер УПЛ киевское "Динамо" встретится с черновицкой "Буковиной", которая выступает в Первой лиге (втором по силе дивизионе – прим.). Эта игра также состоится 23 апреля, начало – в 16:00.
Финал турнира запланирован на 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.
Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.
"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.